В СК рассказали обстоятельства гибели двух братьев-подростков в реке под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила организована доследственная проверка по факту гибели двух братьев-подростков 8 и 17 лет в реке Тагил в районе Евстюнихи. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, 14 июля 50-летний житель Нижнего Тагила вместе с тремя сыновьями 2002, 2006 и 2010 г. р. и ещё одним мужчиной прибыли на реку Тагил порыбачить.

«Выйдя из автомашины, взрослые стали искать на берегу место для рыбалки, а дети убежали на несколько десятков метров вдоль реки, самостоятельно решив искупаться. Через некоторое время средний из детей — мальчик 2006 г. р. — вернулся и сообщил, что его младший брат во время купания скрылся под водой, а старший стал его спасать. Когда оба мужчины прибыли к указанному ребёнком месту, они не увидели ни младшего, ни старшего из братьев. Тогда они стали принимать меры по обнаружению и спасению детей. В итоге им удалось вытащить из воды лишь 8-летнего мальчика, который к тому моменту был без чувств. Попытка вернуть его к жизни, в том числе усилиями прибывших на берег реки сотрудников скорой помощи, к сожалению, успехом не увенчалась. Позднее водолазами водно-спасательной станции из воды было извлечено и тело 17-летнего подростка, также погибшего, по предварительным данным, в результате утопления», — пояснили в Следственном комитете.

В настоящее время уточняются все обстоятельства трагедии. Сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб просят граждан следить за детьми во время их нахождения у воды, особенно в не оборудованных для купания местах.