В СК не нашли причин возбуждать уголовное дело на главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева после его обещаний «прошерстить» бюджетников, которые не ходили на выборы

Активисты общественного движения «Тагил за перемены» опубликовали официальный ответ из Следственного комитета на их обращение с требованием привлечь к ответственности главу города Владислава Пинаева за его слова о проверке бюджетников, которые не участвовали в выборах президента РФ.

Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил санкциями тем бюджетникам, которые не ходили голосовать на выборах президента России. Такое заявление градоначальник сделал 19 марта во время торжественного открытия Центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при ГБ № 4 после ремонта. По мнению мэра, человек, получающий зарплату из бюджета, не имеет права игнорировать такое важное событие. Владислав Пинаев считает, что тем, кто не ходил на выборы, не место на госслужбе независимо от квалификации.

«Сейчас за месяц всех прошерстим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — приводит слова мэра ИА «Все новости».

Это заявление вызвало широкий общественный резонанс, его процитировали многие региональные и федеральные СМИ.

Уже 21 марта общественники обратились в СК, активисты считают такие высказывания высшего должностного лица города не соответствующими действующему законодательству Российской Федерации, которое закрепляет свободу волеизъявления.

В ответе СК говорится, что «в обращении не сообщается конкретных данных о признаках преступления по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), а высказывается лишь предположение о его совершении».

«Заявления и обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют процессуальной проверки», — поясняют в СК.