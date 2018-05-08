В Сирии разбился российский вертолёт

В Сирии потерпел крушение российский вертолёт Ка-52, оба лётчика погибли, со ссылкой на Минобороны пишет «Интерфакс».

Вертолёт разбился при выполнении планового полета на востоке Сирии. Тела двух лётчиков доставлены на аэродром базирования, отметили в Минобороны.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность, сообщает ТАСС.

«Коммерсантъ» пишет, что вертолёт Ка-52 «Аллигатор» разбился в ночь на 7 мая. По неофициальной версии, он мог быть сбит радикальными исламистами из ПЗРК при проведении планового полёта, пишет издание. Катастрофа стала седьмой по счёту для российских вертолётов и первой — для Ка-52, задействованных в сирийской кампании с марта 2016 года.

Напомним, 3 мая в Минобороны сообщили, что в Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ. В ведомстве подчеркнули, что истребитель не был сбит, он мог потерпеть крушение после попадания птицы в двигатель. Самолёт разбился 3 мая около 09:45 мск над акваторией Средиземного моря. Истребитель набирал высоту после взлёта с российской авиабазы «Хмеймим».