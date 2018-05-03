В Сирии разбился российский истребитель

Российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии, со ссылкой на Минобороны пишет «Интерфакс». Оба пилота, находившиеся на борту истребителя, погибли.

В сообщении российского военного ведомства отмечается, что самолёт не был сбит. Авария произошла в 9:45 3 мая над акваторией Средиземного моря после взлёта истребителя с базы «Хмеймим».

«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолёту не было», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее, 6 марта в Сирии при заходе на посадку в районе базы Хмеймим разбился российский военный транспортный самолёт Ан-26. На борту находились 39 человек, все они погибли. По данным Минобороны, причиной аварии стала техническая неисправность. По предварительным данным, у самолёта Ан-26 был повреждён один из закрылков.

Катастрофа Ан-26 стала крупнейшей единовременной потерей России в Сирии. Всего за два с половиной года операции в Сирии, согласно официальным данным, погибли более 80 военнослужащих.