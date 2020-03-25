В Сингапуре создали пятиминутный тест на коронавирус

Учёные в Сингапуре создали экспресс-тест на коронавирус, результат которого можно узнать через пять минут, сообщает местное издание The Straits Times. После утверждения разработки это будет самый быстрый тест на коронавирус.

Разработкой занималась команда специалистов из лаборатории NanoBio Lab в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям под руководством профессора Джеки Ин. Тест уже прошёл предварительные испытания, и учёные надеются, что разрешение на его использование будет получено в течение месяца, после этого тест смогут использовать в больницах.

Свой метод проверки учёные назвали Cepat: генетический материал вируса тест будет искать в выделениях пациента, взятых с помощью мазка. Собранный для анализа материал помещается в портативное устройство, которое покажет результат через 5–10 минут.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухане в конце 2019 года. Во всём мире им заразились уже более 400 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли. В России число заболевших достигло 495 человек.

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