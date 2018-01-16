В школы Нижнего Тагила в этом году зачислят 4300 первоклассников

В 2018 году в Нижнем Тагиле порог образовательных учреждений переступят 4300 первоклассников, для которых будут открыты 170 классов. Об этом начальник управления образования администрации города Игорь Юрлов рассказал сегодня, 16 января, на заседании думской комиссии по социальной политике.

Чиновник напомнил, что в этом году приём заявлений на зачисление первоклашек в школы, как и в 2017 году, стартует 1 февраля. Родители смогут подать заявку тремя способами: обратившись в саму школу, через многофункциональные центры, а также портал государственных услуг. Получить консультации по вопросам зачисления в первый класс в управлении образования можно с 22 января. «Горячая линия» будет работать с 15:00 до 17:00 по номерам телефонов: 36-36-96 и 47-81-14 (доб. 211).

«В прошлом году ситуация с зачислением была стабильной и ровной, даже несмотря на то, что в 18 из 64 школ отмечалась временная регистрация граждан. Это повлекло за собой открытие дополнительных классов в школе № 9, гимназии № 18, лицее № 39, школе № 61, политехнической гимназии, гимназии № 86 и школе № 95. Решить проблему с временной пропиской в рамках действующего законодательства сами мы не можем, только на федеральном уровне. Жилищный кодекс РФ говорит о том, что граждане вправе выбирать форму регистрации [место пребывания с установленным сроком], и никто им отказать не может», — отметил Игорь Юрлов.

В последние годы многие родители оформляют временную регистрацию, чтобы их дети ходили в «элитные» образовательные учреждения Нижнего Тагила (школу № 32 на ул. Карла Маркса, лицей № 39 на Вагонке, гимназию № 18 или политехническую гимназию на Гальянке). Из-за этого дети, имеющие постоянную прописку, зачастую лишаются возможности попасть в находящиеся неподалёку от дома учебные заведения.

В декабре 2017 года областная прокуратура отругала Екатеринбург и Нижний Тагил за массовые фиктивные прописки первоклассников. По данным ведомства, после прошедшего зачисления первоклашек было проведено большое количество прокурорских проверок. Они проводились как по заявлениям родителей, чьи дети при наличии постоянной прописки не попали в желаемую школу, так и по сообщениям СМИ.