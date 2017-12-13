Прокуратура отругала Екатеринбург и Нижний Тагил за массовые фиктивные прописки первоклассников

Проблема массовых фиктивных прописок первоклассников перед зачислением в школы наиболее остро стоит в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, рассказали представители областной прокуратуры на пресс-конференции в уральской столице. По данным ведомства, после прошедшего зачисления первоклашек было проведено большое количество прокурорских проверок. Они проводились как по заявлениям родителей, чьи дети при наличии постоянной прописки не попали в желаемую школу, так и по сообщениям СМИ. Восемь уголовных дел было возбуждено в отношении жителей Екатеринбурга.

«Мы проверяли фиктивные регистрации, по результатам проверочных мероприятий установлено, что ряд граждан из разных районов Екатеринбурга фиктивно зарегистрировали детей в квартирах, в которых они реально не проживают. По материалам прокуратуры возбуждено не менее восьми уголовных дел в отношении тех лиц, которые прописали детей. Одна из жительниц города даже призналась, что ей заплатили за фиктивную прописку», — пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Одного из родителей, использовавших подложные документы, оштрафовали на 15 тысяч рублей.

«Наиболее перспективным делом мы считаем случай на территории Чкаловского района, где в одной квартире обнаружили восемь прописанных детей, не имеющих никакого родства, и все они были зачислены в один из лицеев», — рассказала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

Ранее прокурор Свердловской области Сергей Охлопков говорил журналистам, что ведомство не намерено требовать отчисления из школ первоклассников, попавших туда по фиктивной прописке. По его мнению, такие радикальные меры «нарушат принцип права на образование ребёнка», поэтому нужно «сделать так, чтобы школы были престижными везде».

Проблема близка и Нижнему Тагилу. В последние годы многие родители оформляют временную регистрацию, чтобы ребёнок ходил в ту школу, которая им нравится. Из-за этого дети, имеющие постоянную прописку, зачастую лишаются возможности попасть в находящиеся неподалёку от дома учебные заведения. Для снижения социального накала в так называемых «элитных» образовательных учреждениях Нижнего Тагила (школе № 32 на ул. Карла Маркса, лицее № 39 на Вагонке, гимназии № 18, а также политехнической гимназии на Гальянке) открывают дополнительные классы, однако и это не помогает решить проблему до конца.

В этом году приём заявлений на зачисление детей в первый класс на 2017-2018 учебный год проходил 1 февраля. Уже к восьми утра в разные школы города через портал госуслуг поступило почти 700 заявлений. Позже родители обрушились на управление образования с критикой всего процесса в ночь на 1 февраля. Напомним, в 2016 году мэрия Нижнего Тагила нарушила правила электронного приёма первоклассников. Администрация объявила о начале приёма заявок в политехническую гимназию с 8 часов утра вместо 00:00, в том числе через Единый портал госуслуг или сайт управления образования Нижнего Тагила. При попытке отправить документы онлайн до назначенного времени — хотя бы на минуту ранее 8:00 — школы браковали заявки. Как выяснило АН «Между строк», действия руководителей учебных заведений были незаконными. Ленинская прокуратура, проведя проверку процедуры зачисления в школы, выявила нарушение прав 38 детей, которым было отказано в поступлении в первый класс. В итоге политехнической гимназии пришлось расширить список «свободных мест» с 75 до 100 и ввести дополнительный первый класс.