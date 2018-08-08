В школах появятся ответственные за слухи во время ЧП

Министерство просвещения РФ направило рекомендации директорам учебных заведений на случай экстренных ситуаций. Среди прочего в школах должны быть назначены ответственные за эвакуацию и пресечение слухов. С рекомендациями ознакомились «Известия».

Школам рекомендуется создать антикризисную бригаду с чётким распределением функций между её членами. Например, следует назначить того, кто отвечает за оповещение всей команды, кто регулирует и выстраивает системы коммуникации, обеспечивает контроль слухов, оказывает первую помощь, взаимодействует со СМИ, планирует и проводит работу с последствиями ЧС. Рекомендации позволят повысить ресурсную базу для обеспечения «психологической безопасности детей», пояснили «Известиям» в Минпросвещения.

Во время кризисных ситуаций в эпоху гаджетов подростки в первую очередь делятся происходящим в соцсетях, отметил руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов. По его словам, во время событий этого года в Перми, в Бурятии, когда школьники нападали на своих одноклассников, остальные учащиеся активно писали о случившемся в своих аккаунтах. У каждого своё видение, и дети с их впечатлительностью могут преувеличить масштабы трагедии. Поэтому во время чрезвычайной ситуации контролировать панические слухи нужно первым делом в соцсетях, отметил эксперт.

После череды нападений подростков на школы в правительстве создали межведомственную группу по профилактике преступности среди подростков, в которую вошли представители Минобрнауки, МВД, ФСИН и другие эксперты.