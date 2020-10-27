В школах Нижнего Тагила на неделю продлили каникулы

Все школы Свердловской области согласились продлить осенние каникулы в 2020 году до 14 дней в связи с второй волной пандемии коронавируса. Об этом сегодня во время брифинга заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Ранее такую рекомендацию дал губернатор Евгений Куйвашев.

«Никаких отказавшихся здесь нет и быть не может. Все достаточно сознательные люди», — пояснил Креков.

Как рассказали Znak.com родители школьников из Нижнего Тагила, которые учатся в школах по триместрам, вместо каникул у них временно введено дистанционное обучение. Также не пойдут на продление каникул и триместровые школы Екатеринбурга.