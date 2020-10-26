Губернатор Куйвашев рекомендовал продлить школьные каникулы из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал администрациям городов продлить осенние школьные каникулы до 14 дней, сообщается в опубликованном на официальном портале правовой информации указе.

В соотвествии с документом, колледжам и техникумам также рекомендовано с 27 октября полностью перейти на дистанционное обучение. Если администрации городов примут решение о продлении каникул, то они закончатся 8 ноября. Также указом Куйвашева режим повышенной готовности продлён до 9 ноября.

Кроме того, губернатор разрешил проводить массовые культурные мероприятия на объектах физкультуры и спорта в закрытых помещениях только без зрителей. Ранее сообщалось, что с 26 октября в подконтрольных управлению по физкультуре и спорту Екатеринбурга учреждениях отменяются все спортивные мероприятия.

За прошедшие сутки в Свердловской области коронавирусной инфекцией заразился 281 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 34 782 заболевших.