В Екатеринбурге запретили проводить спортивные мероприятия

В подконтрольных управлению по физкультуре и спорту Екатеринбурга учреждениях с 26 октября отменяются все спортивные мероприятия, со ссылкой на подписанное главой управления Людмилой Фитиной письмо пишет E1.ru.

В документе сказано, что ограничить мероприятия нужно с 26 октября по 5 ноября, также на эти дни вводится запрет на выезд детей-спортсменов и их тренеров на соревнования, проходящие за пределами региона. Заниматься спортсмены в этот период будут дистанционно.

Ограничения не касаются профессиональных спортивных клубов и фитнес-центров.

Сегодня в Свердловской области также ждут нового указа губернатора Евгения Куйвашева о продлении режима самоизоляции. До этого в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией уже запретили проводить массовые мероприятия на танцполах и в фан-зонах.