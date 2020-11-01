Происшествия

В шахте под Нижним Тагилом погиб дайвер

01.11.2020 17:10
В шахте под Нижним Тагилом погиб дайвер

Спасатели Центра защиты населения достали из шахты возле посёлка Уралец тело погибшего дайвера. Как рассказал АН «Между строк» директор МБУ Сергей Копёркин, на единый номер вызова экстренных служб звонок поступил в 18:50, однако закончили работать спасатели лишь спустя четыре часа.

«Это старая шахта, примерно демидовских времён. Спасатели, чтобы достать погибшего, прошли по лесу около 500 метров и потом в шахте ещё 500 метров по пояс в воде», — рассказал Сергей Копёркин.

Источник агентства также рассказал, что дайвингом мужчина занимался непрофессионально и в шахту приехал вместе с другим любителем подводного плавания. По предварительной информации, погибшему было 50 лет и он приехал на Урал из Москвы. Основной причиной гибели считается остановка сердца.

Информацию о смерти мужчины изданию TagilCity.ru подтвердили в Следственном комитете, сообщив, что по данному факту проводится проверка.

 

Фото: 
Областная газета
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