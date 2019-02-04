В Североуральске пенсионер до смерти забил лопатой мужчину

В Североуральске 66-летний пенсионер осуждён на 10 лет лишения свободы в колонии за убийство местного жителя лопатой, сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошёл 7 августа 2018 года, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома повздорил с местным жителем. В ходе конфликта подсудимый лопатой избил оппонента, который скончался от травм.

В СК отметили, что с осуждённого в пользу родственников погибшего также должны взыскать более миллиона рублей в счёт возмещения морального и материального вреда.