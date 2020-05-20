В Северной Осетии коронавирусом заразились 380 медработников

Управляющая региональным отделением Фонда социального страхования в Северной Осетии Залина Айларова рассказала в эфире телеканала «Осетия-Ирыстон», что в регионе коронавирус выявили у 380 медицинских работников.

По её словам, всего в республике с заражёнными коронавирусом работают 2882 медицинских работника, 123 медика вошли в перечень пострадавших от коронавируса и в ближайшее время получат денежные компенсации в размере 68 тысяч рублей.

Согласно данным оперативного штаба, всего в Северной Осетии выявили 2314 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18 человек за время эпидемии умерли.

Накануне, 19 мая, «Медиазона» опубликовала исследование, в котором говорилось, что в России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Смертность врачей от вируса в России оказалась в 16 раз выше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».