В Сети появилось видео ДТП в Нижнем Тагиле, в котором легковушка протаранила забор, а ГИБДД объявила в розыск второго участника аварии

На сайте «Сетей Тагила» появилось видео ДТП, в котором ВАЗ-2110 отлетел в дорожное ограждение на перекрёстке улиц Пархоменко и Победы. Инцидент произошёл днём 19 ноября. Ранее в Госавтоинспекции АН «Между строк» рассказали, что неустановленный водитель на неустановленном автомобиле не предоставил преимущество отечественной легковушке. После этого ВАЗ отлетел в забор, а предполагаемый виновник ДТП после аварии скрылся. На видеозаписи же видно, что столкновения не было. Водитель отечественного автомобиля на большой скорости выехал на перекрёсток, попытался объехать выехавшую на полосу встречного движения машину, не справился с управлением, после чего протаранил ограждение. Второй автомобиль ещё примерно 40 секунд стоял на перекрёстке, после чего уехал.