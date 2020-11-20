В Нижнем Тагиле полиция разыскивает скрывшегося участника ДТП  

ГИБДД Нижнего Тагила разыскивает участника дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в полдень 19 ноября на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко. Как рассказали АН «Между строк» в дорожной полиции, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при повороте налево не предоставил преимущество ВАЗ-2110. В результате столкновения отечественная легковушка отлетела в дорожное ограждение. Сам предполагаемый виновник ДТП после аварии скрылся. Его личность и местонахождение в данный момент устанавливаются.