В сеть попало видео, на котором подростки глумятся на месте гибели десятиклассницы из Нижнего Тагила

В сети появилось видео, на котором подростки глумятся на месте гибели десятиклассницы на Тагилстрое. Трое школьников, которые, по всей видимости, знали погибшую девушку, находились около её дома и разыскивали место трагедии.

Видео опубликовал местный паблик «Инцидент Нижний Тагил», под постом сразу появились негативные комментарии в адрес компании подростков. По мнению многих, они отправились туда из-за большого общественного резонанса после смерти девушки.

Девушка погибла 25 октября, выпав из окна девятого этажа дома № 68 на улице Металлургов. Десятиклассница училась в школе № 49. Как раннее рассказали АН «Между строк» знакомые погибшей, она регулярно участвовала в школьных концертах и конкурсах, занималась исследовательским проектом, была общительной и жизнерадостной.

По словам очевидцев, за несколько минут до трагедии девушка сидела на подоконнике и скидывала вниз школьные тетради. От полученных при падении травм она скончалась на месте. На подоконнике силовики обнаружили её смартфон, сейчас его содержимое изучают правоохранители.