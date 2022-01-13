В Серове утонул трактор, который готовил крещенскую купель

В Серове утонул трактор-погрузчик, который подготавливал крещенскую купель. В какой-то момент лёд не выдержал и многотонная машина ушла под лёд. Водитель сумел самостоятельно выбраться, сообщает паблик во «ВКонтакте» «Это Серов, детка». Сегодня ночью с помощью спецтехники трактор удалось вытащить.

«Похоже, всего за одну ночь в Серове появится насыпной остров не хуже, чем в Краснотурьинске. Рабочие прокладывают дорогу до утонувшего трактора на городском пруду», — говорят очевидцы.