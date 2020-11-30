В Серове сократят врачей и медперсонал кожно-венерологического отделения

Врачи и медицинский персонал кожно-венерологического отделения Серовской горбольницы получили уведомления о своём сокращении с 1 февраля следующего года, со ссылкой на документ пишет местное издание «Глобус».

Основание для массового сокращения штата в отделении не приводится. В письме уточняется, что другие должности в медицинском учреждении увольняемые сотрудники получат лишь в случае наличия свободных вакансий в горбольнице.

«Глобус» отмечает, что уведомление подписано исполняющим обязанности главного врача Серовской городской больницы П. В. Штэфаном, однако на официальном сайте медицинского учреждения нет информации о сотруднике администрации с фамилией Штэфан.

Кожно-венерологическое отделение Серовской горбольницы обслуживает жителей нескольких муниципалитетов — помимо Серова, это Сосьвинский, Гаринский, Новолялинский и Верхотурский городские округа. Издание подчёркивает, что при закрытии отделения всем пациентам придётся ехать в Нижний Тагил и Екатеринбург.