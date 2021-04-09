В Серове пьяные подростки угнали машину и врезались в жилой дом

В Серове пьяный 17-летний подросток в ночь на 9 апреля угнал автомобиль, чтобы покататься на нём с девушкой, и врезался на нём в стену жилого дома, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«После совершения ДТП водитель вместе с пассажирами скрылись с места происшествия. Прибывшие сотрудники полиции установили, что автомобиль угнали — об этом сообщил владелец машины. Также появилась информация о предполагаемом виновнике этого ДТП и подозреваемом в совершении угона — 17-летнем местном жителе. Спустя несколько часов его задержали», — рассказали в ГИБДД.

В тот же момент в больницу обратилась спутница молодого человека, 19-летняя девушка: она получила оскольчатый перелом нижней челюсти. В момент аварии она находилась с ним в одной машине. Задержанный подросток рассказал полиции, что после того, как они с девушкой выпили, им захотелось прокатиться на ВАЗ-2107, принадлежащем их знакомому.

«Машина находилась во дворе дома на улице Короленко и не была заперта. Вдвоём они вытолкали автомобиль на проезжую часть, за руль села девушка, парень толкал автомобиль в попытке запустить двигатель. Встретив ещё одного знакомого, уже втроём они попытались завести машину. На помощь им пришёл водитель другого автомобиля, который с помощью специального оборудования помог запустить двигатель легкового автомобиля. При этом водитель, пришедший на помощь, видел, что молодые люди находятся в нетрезвом состоянии, и никак не воспрепятствовал их поездке», — уточнили в ГИБДД.

Когда двигатель завёлся, парень с девушкой сели в машину, к ним присоединился ещё один молодой человек. 17-летний подросток не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего съехал с дороги и допустил наезд на стену жилого дома. В отношении водителя возбуждены дела о вождении без прав и оставлении места ДТП. По факту угона проводится проверка.