В селе Серебрянка под Нижним Тагилом построят мост за 96 млн рублей 

В одном из самых отдалённых посёлков Нижнего Тагила в сентябре 2022 года появится новый мост через реку Серебрянка. Путепровод будет соединять сёла Серебрянка, Верхняя Ослянка, деревни Заречная и Нижняя Ослянка с городом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Строительство моста началось в конце ноября 2021 года. В настоящее время строители проводят буровые работы под заливку оснований свай и установку опор моста. Все работы по возведению нового перехода должны завершиться 20 сентября 2022 года. Новое инженерное сооружение длиной 80 метров и стоимостью 96 млн рублей будет иметь две полосы движения, асфальтобетонное покрытие и надёжное ограждение.

Старый мост был построен силами местного леспромхоза ещё в 70-х годах прошлого века и сильно обветшал. Кроме того, он состоял из одной полосы и имел грузоподъёмность не более 15 тонн. Чтобы поддерживать его в работоспособном состоянии, приходилось время от времени заменять деревянный настил, уложенный на металлические балки.

«С того момента, как к нам стали ходить мусоровозы, остро встал вопрос о надёжности старого моста через реку Серебряная, – рассказал глава Серебрянской территориальной администрации Сергей Сивков..

По словам Сергея Сивкова, появление нового моста хорошо скажется и на туристической привлекательности отдалённой территории. В Верхней Ослянке находится конечная точка водных маршрутов, которыми пользуются как жители региона, так и гости, приезжающие в Свердловскую область, поэтому наличие надёжной переправы через реку – это необходимое условие для путешественников.

В 2015 году жители Серебрянки оказались отрезанными от Нижнего Тагила из-за аварийного состояния дороги. Этому сопутствовали перебои в поставках продуктов и медикаментов. По единственной дороге, соединяющей посёлок с цивилизацией, прошлись грейдеры, дорогу засыпали щебнем, но это принесло лишь кратковременный результат.

В конце 2016 года о положении дел в Серебрянке президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции сообщил журналист Максим Румянцев. Глава государства поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отремонтировать дорогу. В начале февраля межведомственная рабочая группа одобрила выделение 250 миллионов рублей из резервного фонда на ремонт дороги. К осени 2017 года дорога в село была отремонтирована.