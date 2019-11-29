В селе под Нижним Тагилом пенсионер осквернил 16 могил на местном кладбище и поджёг машину соседа

В Нижнем Тагиле следователи Пригородного района направили в суд уголовное дело в отношении 64-летнего жителя села Южаково. Согласно материалам расследования, мужчина поджёг машину соседа, а также осквернил 16 могил на местном кладбище — писал маркером бранные слова на надгробных плитах и памятниках.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в феврале 2018 года в полицию обратился житель села Южакова с заявлением о поджоге его автомобиля. Основной версией следствия был умышленный поджог, но потерпевший заявил, что не знает, кто мог это сделать, поскольку у него нет врагов.

В июле 2019 года в правоохранительные органы обратился другой житель села — 61-летний мужчина пожаловался, что кто-то осквернил могилу его супруги на местном кладбище, написав на деревянном кресте нецензурное слово. Сельчанина очень расстроило данное событие, поскольку он был уверен, что его умершая супруга при жизни была хорошим человеком и не имела конфликтов ни с кем из односельчан. Также он пояснил, что бранные слова появились и на других надгробиях.

Сотрудниками полиции в итоге было обнаружено 16 надписей на памятниках и надгробных плитах, сделанных чёрным маркером.

Во время подомового обхода жилого сектора жители Южаково рассказали участковому про 64-летнего местного жителя, который в последнее время много пил и был неоднократно замечен в порче чужого имущества. Участковый уполномоченный пригласил мужчину, на которого указали соседи, в отделение полиции для дачи объяснений. В итоге подозреваемый сознался и в осквернении могил, и в поджоге машины соседа. Он пояснил, что летом, находясь в состоянии опьянения, решил навестить могилу приятеля, чтобы распить там алкоголь. Маркер он всегда носил с собой, чтобы делать пометки в блокноте.

«Он пришёл на кладбище и, найдя могилку приятеля, стал вспоминать своих покойных товарищей. Вспомнив одну из женщин, жившую с ним по соседству, он достал из пакета маркер чёрного цвета и, подойдя к могиле, на надгробном деревянном кресте нарисовал усы на её фотографии. После содеянного он начал ходить по кладбищу и на могилах людей, которых он знал при жизни, стал писать непристойные надписи. Как рассказал подозреваемый пенсионер, данные действия он совершил только потому, что находился в сильном алкогольном опьянении», — рассказали в пресс-группе.

Пенсионер также пояснил, что соседский автомобиль он поджёг из-за надуманной обиды. В момент совершения преступления мужчина также был нетрезв.

В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела: за умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога и за повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений. Дело передано для рассмотрения в Пригородный районный суд. В отношении ранее не судимого мужчины будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.