В селе Елизаветинское под Нижним Тагилом построят детскую игровую площадку по программе «Комплексное развитие сельских территорий»

Почти 28 млн рублей по решению губернатора Евгения Куйвашева направлено на благоустройство сельских территорий Свердловской области в 2024 году. На эти средства в регионе построят 11 парков, спортивных и детских игровых площадок, в том числе в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом.

«Программа “Комплексное развитие сельских территорий” позволяет организовать комфортные и современные пространства для отдыха жителей малых населённых пунктов. Их обустройство ведётся за счёт средств федерального, регионального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Спортивные и игровые площадки появятся в сёлах Ильинское, Бараба, Тыгиш, Грязновское и Волковское. Кроме того, в селе Гарашкинское будет организован пешеходный тротуар, а в селе Чернокоровское — освещённые аллея и дорожки зоны отдыха», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Запланированы работы по благоустройству и в других муниципалитетах региона. Например, в селе Белослудское Ирбитского муниципального образования построят детские игровые площадки, а в селе Коптелово Алапаевского района благоустроят сквер.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в Свердловской области с 2020 года. При отборе заявок учитываются готовность инфраструктуры территории, качество паспорта проекта, возможность софинансирования из местных бюджетных и внебюджетных источников.