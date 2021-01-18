В Саратове суд отказался арестовывать прокурора, обвиняемого во взятках на 33 млн рублей

Ленинский районный суд Саратова отказался удовлетворять ходатайство следствия о заключении под стражу прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, обвиняемого в крупных взятках, со ссылкой на адвоката Андрея Морозова пишет «Интерфакс».

«Задержанного и отправленного в ИВС Пригарова выпустили из-под стражи в зале суда. В ИВС он провёл три дня. Новую меру пресечения ему не избрали», — сказал Морозов.

Следствие возбудило два уголовных дела в отношении Пригарова по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»), одно было возбуждено 31 декабря 2020 года, второе — 13 января. Ему инкриминируется получение двух взяток — в 18 млн рублей и в 15 млн рублей. По версии следствия, за незаконное вознаграждение Пригаров обещал оказать застройщикам содействие в получении разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

31 декабря прокурор был отправлен под домашний арест до 28 февраля 2021 года, защита обжаловала это решение. 14 января Саратовский областной суд освободил Пригарова из-под домашнего ареста, 15 января он вновь был задержан. Следствие настаивало на его аресте.