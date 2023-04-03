В Санкт-Петербурге во время взрыва в кафе погиб военкор Владлен Татарский

Вчера вечером, 2 апреля, в Санкт-Петербурге на Университетской набережной, 25 в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Трагедия произошла в кафе, где проходил творческий вечер общественного движения «Кибер фронт Z». Кроме Татарского известно ещё как минимум о 30 пострадавших.

Мероприятие, организованное сторонниками проведения спецоперации, началось в 17:00 по московскому времени. По неподтверждённой информации, причиной взрыва стала подаренная военкору гипсовая статуэтка от участницы встречи. Как сообщает «Фонтанка», взрывчатку внутри статуи в кафе принесла 26-летняя уроженка Санкт-Петербурга по имени Дарья. Отмечается, что заведение принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

По факту случившегося в СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 102 УК РФ (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). На момент публикации девушка ещё не задержана, её поиском занимаются правоохранители.