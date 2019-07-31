В Санкт-Петербурге создали арт-объект «Экономически невыгодная мать», посвящённый лесным пожарам в Сибири

В Шуваловском парке Санкт-Петербурга появился арт-объект, посвящённый масштабным лесным пожарам в Сибири, которые власти решили не тушить из-за «экономической нецелесообразности», пишет Znak.com.

Работу создал художник Loketski, для неё он использовал горелое дерево, на котором разместил плакатное изображение Родины-матери советского периода с подписью «Экономически невыгодная мать».

«Наши предки спасали Родину от Золотой орды, поляков, шведов, турок, войск Наполеона и немецких захватчиков. Было ли это экономически выгодно? Или спасали потому, что Родина, потому, что мать? Сейчас один УССпешный государственный деятель считает, что спасать Родину от пожаров "экономически невыгодно и даже где-то вредно". А другой, ещё более успешный, регулярно предлагает помощь в тушении лесного огня то США, то Израилю, то Греции», — написал Loketski в Instagram.

Художник напоминает высказывание губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что лесные пожары — это обычное дело и тушить их «бессмысленно и где-то даже вредно». По мнению художника, российским чиновникам должно быть стыдно за то, что они никак не реагируют на пожары, уничтожающие природные богатства России.

«Когда твоя родная мать больна, у неё сильнейший жар, она задыхается и молит о помощи, ты стоишь над постелью с калькулятором и говоришь: "Нет, мам. Я лучше для соседки в аптеку схожу, это экономически выгоднее". Позор тому, кто здоровье матери пересчитывает на рубли!» — заявил Loketski.

По информации Greenpeace, в этом сезоне в России сгорело уже более 12 млн гектаров леса — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3,5 млн гектаров. Российские власти не тушат пожары в труднодоступных территориях, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый ущерб.

Во Всемирной метеорологической организации заявили, что бушующие в Сибири и других северных территориях гигантские лесные пожары могут спровоцировать глобальные изменения климата с катастрофическими последствиями для экологии Земли.