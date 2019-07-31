Эксперты предрекли глобальную экологическую катастрофу из-за лесных пожаров в Сибири

Обширные лесные пожары в Сибири и других северных территориях могут спровоцировать глобальные изменения климата, последствия которых для экологии Земли будут катастрофическими, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации пишет CBS News.

Опасения связывают с долгосрочным воздействием на окружающую среду природных возгораний, масштабы которых в этом сезоне достигли исключительного уровня. Такие пожары — потенциальная угроза для Арктики и климата в целом, подчёркивают эксперты. На спутниковых снимках видны облака дыма, достигающие арктических районов.

«Проблема заключается в том, что падающая на лёд сажа затемняет его. Тем самым уменьшается отражающая способность поверхности и задерживается больше тепла», — указывают во Всемирной метеорологической организации.

В связи с этим в ближайшей перспективе льды в Арктике будут таять значительно быстрее. В Greenpeace добавляют, что сажа и пепел ускоряют не только таяние арктических льдов, но и вечной мерзлоты, эти процессы сопровождаются выделением газов, которые усиливают глобальное потепление. В свою очередь, повышение температуры создаёт ещё больше условий для новых лесных пожаров — их количество может начать расти в геометрической прогрессии.

По данным Greenpeace, в этом сезоне в России сгорело уже более 12 млн гектаров леса — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3,5 млн гектаров. Российские власти не тушат пожары в труднодоступных территориях, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый ущерб.