В Санкт-Петербурге СК возбудил уголовное дело против блогера, срывавшего онлайн-уроки

Управление Следственного комитета (СК) по Петербургу возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

В сообщении СК сказано, что пользователь «ВКонтакте» Артур Амаев срывал онлайн-уроки петербургских школьников.

«Блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вёл себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Амаев ведёт YouTube-канал Russia Paver, на который выкладывает в основном видео о прохождении видеоигр. 27 марта и 6 апреля он опубликовал два ролика «Пранки на онлайн-уроках», на которых он заходит в конференции в приложении Zoom и разыгрывает школьников. Сейчас следствие устанавливает местонахождение Амаева, блогеру грозит до двух лет лишения свободы.

Накануне официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала, что Следственный комитет России стал чаще выявлять в интернете видеоролики с кадрами издевательств и пранков в отношении педагогов со стороны подростков, которые находятся на домашнем обучении из-за угрозы коронавируса.

«СКР во взаимодействии с Министерством просвещения РФ намерен отслеживать в рамках мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния», — сообщила Петренко.

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