СК начал расследовать факты пранков учеников над учителями на домашнем обучении

Следственный комитет России стал чаще выявлять в интернете видеоролики с кадрами издевательств и пранков в отношении педагогов со стороны подростков, которые находятся на домашнем обучении из-за угрозы коронавируса, со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко пишет ТАСС.

«СКР во взаимодействии с Министерством просвещения РФ намерен отслеживать в рамках мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния», — сообщила Петренко.

Она отметила, что недостойное и оскорбительное поведение подростков является проявлением неуважения к педагогам и сверстникам, препятствует учёбе и свидетельствует о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию своих детей — всё это «при отдельных квалифицирующих признаках» может привести для пранкеров к уголовно-правовым последствиям, подчеркнула Петренко. При этом дистанционное обучение на сегодня — единственно возможный и правильный в условиях пандемии подход к освоению школьной программы, добавила представитель СКР.

Напомним, на утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека.

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