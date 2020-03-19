В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени С. П. Боткина находятся 19 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа, со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса пишет «Фонтанка».

Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек, выписано 46. Состояние у всех удовлетворительное, тяжёлых форм течения заболевания нет. Новых заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено.

Напомним, сегодня в России официально зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса — пожилая женщина умерла в больнице в Москве, со ссылкой на оперативный штаб сообщил ТАСС. Известно, что погибшей было 79 лет.