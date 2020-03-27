В Санкт-Петербурге РПЦ продолжит службы в храмах вопреки запрету губернатора

Санкт-Петербургская митрополия отказывается закрывать храмы для прихожан несмотря на запрет правительства города, сообщается на сайте метрополии.

По словам представителей РПЦ, «пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе». В метрополии отметили, что с 19 марта в храмах проводится дезинфекция и прихожан «информируют о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора».

Накануне, 26 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 5 марта посещать религиозные организации всем, кроме служителей. Также в городе закроют все кафе и магазины, за исключением продуктовых, аптек и доставки заказов на дом.

В Русской православной церкви заявили, что введенных властями Петербурга запрет на посещение храмов является антиконституционным — по мнению церкви, прописанная в Конституции свобода совести и вероисповедания может быть ограничена только федеральным законом в целях защиты здоровья граждан.

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