В Санкт-Петербурге полицейские составили протокол на волонтёра за проход через детскую площадку

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции составили административный протокол за нарушение ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, на волонтёра Диану Максимихину за то, что она прошлась по детской площадке, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

«Диана Максимихина — участник Волонтёрского штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавируса. Вечером 11 апреля она возвращалась домой после того, как доставила продукты пожилой женщине. Сад не был закрыт — она решила пройти к дому по привычному маршруту, который пролегал через детскую площадку. После того как Максимихина ушла с территории площадки, к ней подъехал автомобиль без каких-либо опознавательных знаков, из которого вышли сотрудники полиции. Полицейские попросили Диану остановиться и предъявить документы, после чего составили протокол», — рассказывают правозащитники.

Юристы отмечают, что протокол не содержит сведений о том, какие конкретно санитарные правила и гигиенические нормативы были нарушены. Дело возбуждено по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), санкция которой предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей.

К настоящему моменту в России коронавирус официально подтверждён у 24,5 тысячи человек. Президент Владимир Путин объявил нерабочий режим в стране до 30 апреля. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов.

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