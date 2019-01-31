В Санкт-Петербурге из-за сообщений о бомбах эвакуировали торговые центры, школы и рынки

Учеников и учителей более 30 школ Петербурга эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании, поступивших по электронной почте, со ссылкой на городской комитет по образованию пишет «Фонтанка».

В самом комитете по образованию и ряде других административных зданий также проводят эвакуацию. Кроме того, людей эвакуировали из не менее 15 торговых и бизнес-центров и Полюстровского рынка. Всего, по информации издания, эвакуацию провели примерно в 100 зданиях, официально эта цифра пока не подтверждена.

Издание 47news сообщает, что электронное письмо с предупреждением о бомбе пришло в Законодательное собрание Ленинградской области, местные больницы и школы. О найденных взрывных устройствах пока не сообщалось.

Напомним, на прошедшей неделе массовые эвакуации прошли во многих крупных городах на Дальнем Востоке, в Сибири и Центральной России.