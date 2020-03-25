В Санкт-Петербурге больницам запретили плановый приём пациентов

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор запретил государственным и частным больницам плановый приём пациентов, сообщается на сайте ведомства.

Запрет продлится до 30 апреля, под него попали плановая госпитализация, плановая диспансеризация, посещение пациентами больниц, профилактические осмотры, прививки для детей и взрослых, лечение в санаториях и на курортах.

Меры приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки и угрозой завоза и распространения коронавируса», они касаются стационарных и лабораторных медицинских организаций любой формы собственности.

Также Роспотребнадзор дал указание организовать работу врачей с приоритетом оказания помощи на дому людям старше 60 лет и с лихорадкой.

Накануне, 24 марта, московский департамент здравоохранения постановил, что больные с лёгкой формой заболевания могут проходить лечение дома, находясь в самоизоляции.

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