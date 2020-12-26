В «РТ-Социальная сфера» рассказали, сколько будут получать водители скорой помощи Нижнего Тагила после перевода на аутсорсинг. «Прямо не работа, а сказка»

Главный врач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов подписал соглашение об аутсорсинге с заместителем гендиректора ООО «РТ-Социальная сфера» Владой Булановой. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на водителя службы Михаила Смольникова.

По данным редакции, в соглашении оговорён ряд вопросов, касающихся размера оплаты труда водителей. Оклад за фактически отработанное время составит не менее 12 783 рублей. Нижний порог зарплаты — не менее 32 тысяч рублей. Также предусмотрены компенсирующие и стимулирующие выплаты за ночное дежурство. Поддержание чистоты автомобиля, оказание помощи бригаде медиков в транспортировке пациентов, соблюдение правил пожарной безопасности тоже будут поощряться выплатами. Также работодатель обещает сохранить оплачиваемый отпуск и выплаты за работу с больными коронавирусом. Договоры с работниками должны быть подписаны до 21 января 2021 года.

«Мы всё равно будем противостоять, у нас есть ещё месяц до подписания договора. Надеемся достучаться до генеральной прокуратуры и разорвать контракт, мы нашли очень много нарушений. На собрании нам опять рассказывали сказки о том, как будет всё шикарно, обещают суперусловия. Прямо не работа, а сказка», — говорит водитель.

Смольников отметил, что в крайнем случае они будут настаивать на том, чтобы вагонскую подстанцию оставили государственной. На одну подстанцию хватит автопарка из 10 машин в отличном состоянии, которые есть сейчас. На них можно спокойно работать 3 года без замены.