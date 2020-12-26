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В «РТ-Социальная сфера» рассказали, сколько будут получать водители скорой помощи Нижнего Тагила после перевода на аутсорсинг. «Прямо не работа, а сказка»

26.12.2020 10:58
В «РТ-Социальная сфера» рассказали, сколько будут получать водители скорой помощи Нижнего Тагила после перевода на аутсорсинг. «Прямо не работа, а сказка»

Главный врач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов подписал соглашение об аутсорсинге с заместителем гендиректора ООО «РТ-Социальная сфера» Владой Булановой. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на водителя службы Михаила Смольникова.

По данным редакции, в соглашении оговорён ряд вопросов, касающихся размера оплаты труда водителей. Оклад за фактически отработанное время составит не менее 12 783 рублей. Нижний порог зарплаты не менее 32 тысяч рублей. Также предусмотрены компенсирующие и стимулирующие выплаты за ночное дежурство. Поддержание чистоты автомобиля, оказание помощи бригаде медиков в транспортировке пациентов, соблюдение правил пожарной безопасности тоже будут поощряться выплатами. Также работодатель обещает сохранить оплачиваемый отпуск и выплаты за работу с больными коронавирусом. Договоры с работниками должны быть подписаны до 21 января 2021 года.

«Мы всё равно будем противостоять, у нас есть ещё месяц до подписания договора. Надеемся достучаться до генеральной прокуратуры и разорвать контракт, мы нашли очень много нарушений. На собрании нам опять рассказывали сказки о том, как будет всё шикарно, обещают суперусловия. Прямо не работа, а сказка», говорит водитель.

Смольников отметил, что в крайнем случае они будут настаивать на том, чтобы вагонскую подстанцию оставили государственной. На одну подстанцию хватит автопарка из 10 машин в отличном состоянии, которые есть сейчас. На них можно спокойно работать 3 года без замены.

  • Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года будут переданы на аутсорсинг частной компании. 
  • Цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания «РТ-Социальная сфера» обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов. 
  • Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.
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