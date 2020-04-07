В РПЦ разработали правила для священников, посещающих людей на карантине по коронавирусу

В РПЦ разработали правила для священников, посещающих на дому людей, находящихся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, пишет Znak.com.

Согласно информации с сайта РПЦ, социальный отдел епархии должен привлечь врачей-эпидемиологов и провести инструктаж священников, которые будут окормлять людей, находящихся в изоляции. В правилах сказано, что епархии должны «озаботиться наличием специальных пакетов для утилизации средств индивидуальной защиты», также епархии должны договориться с больницами о приёме спецпакетов на утилизацию.

«Перед входом в квартиру священник должен надеть весь комплект СИЗ поверх подрясника, епитрахили и поручей по установленным правилам. Средства индивидуальной защиты и все предметы, которые берёт с собой священник при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, должны быть утилизированы после совершения требы. В связи с этим не благословляется брать с собой требные Крест и Евангелие», — говорится в сообщении РПЦ.

После снятия средств индивидуальной защиты необходимо обработать руки и открытые части тела антисептиком. При посещении нескольких больных, проживающих в разных квартирах одного дома, после посещения каждого человека священник меняет бахилы, перчатки и обрабатывает руки, остальные средства индивидуальной защиты снимаются после посещения последнего больного. В первую очередь священник посещает людей с неподтверждённым диагнозом.

Накануне сообщалось, что у троих священнослужителей Русской православной церкви в Москве выявлен коронавирус: диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён у иереев Николая Рыжкова (храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино), Виктора Волкова (храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском) и Георгия Дехтярёва (храм Вознесения Господня на Гороховом поле), ещё у двоих священнослужителей храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском есть симптомы коронавируса, но диагнозы пока не подтверждены.

РПЦ долгое время отказывалась вводить какие-либо ограничения на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав ранее заявил, что заразиться коронавирусом, как и холерой, в храмах нельзя. 17 марта патриарх Кирилл потребовал ужесточить санитарные правила при богослужениях, воздержаться от посещения храмов и других религиозных учреждений он призвал граждан только 29 марта.

В России официально подтверждены 6,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались 47 человек.

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