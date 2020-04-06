В Госдуме призвали органы здравоохранения обеспечить священнослужителей средствами защиты

Священнослужители, как и врачи, исполняют свой долг и в случае необходимости выезжают на дом к больным, что несёт определённые риски, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

Накануне у троих православных священников Москвы был обнаружен коронавирус, сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Просьба к органам здравоохранения помочь московскому клиру, который проходит сейчас тяжелейшие испытания. Особенно пожилым, обеспечить их средствами защиты и дезинфекции, которых сейчас не хватает в храмах», — сказал Гаврилов.

Он отметил, что «священников так же важно защитить, как и врачей, правоохранителей».

«Священник исполняет свой долг в такой же степени, как и врачи. И несёт его смиренно, не делая из этого рекламы», — сказал глава комитета.

Гаврилов также отметил, что в храмах все необходимые меры безопасности соблюдены, но кроме службы в храмах «священникам предписано быть на дежурствах и посещать людей, тех, кто в зоне риска, причащать, соборовать тех, кто находится в болезненном состоянии». По словам депутата, «не исключено, что в таких случаях тоже существует риск заражения, но при этом священники выполняют свой долг».

Открытые храмы в условиях коронавируса Гаврилов считает «достижением нашего правового государства, которое уважает Конституцию».

«Я был на прошлой неделе на службе с патриархом, у нас была с ним беседа в алтаре храма Христа Спасителя. Святейший сказал, что даже в Ленинграде во время блокады, где было немало заболеваний, холод и голод, храмы не закрывались», — сказал председатель комитета.

Он также считает, что «выход в сложившейся ситуации — призвать людей, особенно пожилых, молиться дома: для этого созданы все условия через средства коммуникации и каналы».