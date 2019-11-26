В РПЦ подтвердили задержание в ЕАО подозреваемого в педофилии священника

В Еврейской автономной области суд по подозрению в растлении малолетних арестовал на два месяца настоятеля храма в селе Амурзет, сообщается на сайте Биробиджанской епархии.

Уточняется, что настоятель храма Святого пророка Илии иеромонах Спиридон (в миру — Юрий Абрамов) был задержан 24 ноября. В связи с задержанием и расследованием уголовного дела указом архиепископа священник на время следствия «освобождён от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещён в священнослужении». Следственные органы пока не комментируют уголовное дело.

Напомним, 25 ноября местные СМИ сообщили, что «шокирующие факты педофилии», к которым может быть причастен священник, были задокументированы в ходе совместных действий нескольких силовых структур. В рамках дела были проведены обыски и у задержанного «изъяли целую коллекцию предметов далеко не духовного предназначения».