В Еврейской автономной области священника задержали за растление детей

В Еврейской автономной области задержан настоятель храма по подозрению в растлении малолетних, со ссылкой на собственные источники пишут информагентство ЕАОMedia и издание «Набат».

По информации СМИ, шокирующие факты были задокументированы в результате совместных действий нескольких силовых структур. Указывается, что возбуждено уголовное дело, в рамках которого были проведены обыски. Никаких подробностей возможной преступной деятельности священника не приводится, однако, как отмечают издания, «в ходе обыска у задержанного изъяли целую коллекцию предметов далеко не духовного предназначения».

В пресс-службе Биробиджанской епархии не подтвердили информацию о задержании священнослужителя. В региональном управлении СК также пока не прокомментировали информацию.

Напомним, ранее в Оренбургской области был арестован настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский, которого обвиняют в растлении детей. По версии следствия, батюшка «неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочерённых несовершеннолетних развратные действия», а также совершил изнасилование одного ребёнка. Арестованы дочь священника и её супруг, которые обвиняются в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Стремский не признаёт вины и заявляет, что дети выдумали свои показания.