В Оренбурге суд арестовал священника, подозреваемого в сексуальном насилии над семью приёмными детьми

В Оренбурге суд арестовал на два месяца настоятеля Свято-Троицкой обители Николая Стремского. Священника обвинили по трём статьям об изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Как пишет «Эхо Москвы в Оренбурге», адвокаты обвиняемого просили суд отпустить Стремского под домашний арест, поскольку «его содержание в СИЗО может нанести урон христианскому миру». Также Стремский считает недопустимым для священнослужителя запрет на ношение креста в СИЗО.

Под арест также отправили одну из дочерей священника и её супруга. Их обвиняют в незаконном лишении свободы.

Семья Стремского — одна из самых многодетных в России. По данным СМИ, к ним на воспитание начиная с 1990 года было передано 70 приёмных детей. Ранее Отец Николай неоднократно попадал в поле зрение СМИ из-за своей любви к роскошной жизни.

«У него есть Infiniti, Hummer h2, Volkswagen Touareg, Mercedes S-класса, даже карета. Всего этого сельский священник ничуть не стесняется, а наоборот, с удовольствием приглашает съёмочную группу прокатиться на военном Hummer. Во дворе у отца Николая выставка ретроавтомобилей, конюшня и фонтан с лебедями. В доме можно заблудиться, здесь есть музей, столовая, двадцать спален и винный погреб», — говорится в телесюжете местного канала.

В 2015 году эпатажного священника задерживали по подозрению в пьяной езде на его золотом Mercedes. Тогда Стремский отказался пройти медосвидетельствование. Позже уголовное дело против него было прекращено.