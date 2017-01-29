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30 Янв 2017 17:36 | Метки: Новости

В РПЦ хотят получать процент от выручки за экскурсии в Исаакиевский собор

В Санкт-Петербургской епархии предлагают оставить платным вход на колокольню Исаакиевского собора, всех желающих пускать бесплатно в свободное от богослужений время и обязать турфирмы, которые водят в храм платные экскурсии, отчислять собору процент от выручки. Об этом сообщает «Российская газета». 

Наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий рассказал о возможных статьях дохода от Исаакиевского собора после его передачи Церкви.

«В свободное от богослужений время пусть приходят все туристы. А турфирмы, за деньги приводящие их в собор, пусть отчисляют храму какой-то процент своей выручки, чтобы средства на его реставрацию собирались не только от молящихся, но и от туристов», – заявил иерарх.

В качестве примера он привёл Александро-Невскую лавру, которая получает небольшой процент от турорганизаций, имея тем самым прибавку к доходу для лучшего содержания памятника культуры.

«А вот лучшую обзорную площадку города, открывающуюся с колокольни Исаакия, я бы оставил платной. Кстати, такая практика существует во многих знаменитых европейских соборах», – сказал епископ.

Он также выразил мнение, что в реставрациях, которые делаются за госсчёт, «почти всегда накручено три цены» и там, где на реставрацию одного объекта в Исаакиевском соборе потратили, например, 48 млн рублей, Церковь потратила бы вдвое меньше, поскольку она «хороший хозяин и три цены за одну работу не даст».

Епископ также высказался за передачу ряда церквей лавре, в том числе Благовещенской, где находится музей.

«Уж не говоря о церквах некрополей монастыря, Лазаревской и Тихвинской, они тоже подлежат передаче. Крики Церковь не сможет содержать исторические соборы!” – чепуха. Конечно, сможет. Сколько раз мы видели, что Церкви передавались руины, а она всё восстанавливала и хорошо содержала. Храмы, памятники архитектуры у нас не разваливаются. Сравните вид Благовещенской церкви, остающейся музеем и содержащейся за госсчёт, и состояние Александро-Невской лавры, это сравнение в пользу лавры», – отметил он.

Напомним, власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ на 49 лет. Решение вызвало недовольство у жителей города. Передача Исаакиевского собора церкви также спровоцировала протест со стороны учёных и представителей музеев. Против этого решения открыто выступил, в частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

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