В Ростовской области задержали участника перестрелки, в которой погибли пять человек

В Ростовской области задержали 39-летнего предполагаемого участника перестрелки, в ходе которой погибли пять человек. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают поиск подозреваемых в Орловском районе и прилегающих населённых пунктах. Количество скрывшихся после перестрелки подозреваемых не уточняется.

Перестрелка в Орловском районе Ростовской области произошла днём во вторник, 22 октября. Местные жители встретились на пастбище в хуторе Чернозубов для решения конфликта из-за земли для выпаса скота. Baza сообщала, что участники конфликта — семьи Бациевых и Дакишвили. По их данным, одна из семей «скупала все земли в районе, а другая пыталась им помешать». В ходе встречи мужчины применили огнестрельное оружие. Пять человек погибли, двое пострадавших госпитализированы с травмами. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).