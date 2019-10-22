В перестрелке ростовских фермеров погибли пять человек

Во время перестрелки в Орловском районе Ростовской области погибли пять человек, ещё двое получили ранения.

«По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, ещё двое были госпитализированы», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Как пишет Baza, конфликт произошёл между двумя фермерскими семьями, которые не поделили места для выгула домашнего скота. По информации источника издания, участники перестрелки скрылись на четырёх автомобилях, сейчас их разыскивает полиция.