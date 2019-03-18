В Ростове-на-Дону МВД начало проверку из-за видео, на котором девушка плюнула на дверь церкви

В Ростове-на-Дону полиция начала проверку после публикации видео, на котором девушка плюет на дверь местной церкви, со ссылкой на представителя регионального управления МВД пишет РИА Новости.

Фрагмент из сториз пользователя Юрия Старовойтова был опубликован в паблике «Ростов Главный», на видео девушка плюет на дверь Старо-Покровского храма. В сообщении также говорится, что она принесла извинения за свой поступок.

«Я как главная участница данного ролика хочу принести свои искренние извинения за содеянное. Действие, происходящее на записи, было неким "челленджем" среди молодёжной группы от 15 до 19 лет, запущенным в России некоторое время назад против происходящего в данный момент в нашем государстве. Я в силу молодости, неопытности, глупости и своей невоспитанности не осознавала, насколько это ужасно с моей стороны поступать подобным образом и выкладывать это в интернет. Мне крайне жаль, простите. Я ручаюсь больше никогда не делать подобных вещей», — написала девушка.

В свою очередь пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский отметил, что «люди, которые так проводят детство, юность, вызывают большую печаль». Он добавил, что прихожане этого храма «не держат зла на этого человека, будут молиться об этой девочке и её друзьях».