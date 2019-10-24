В Ростове арестован один из участников перестрелки, в которой погибли пять человек

Ленинский суд Ростова арестовал одного из участников перестрелки между двумя фермерскими семьями, в результате которой погибли пять человек. 39-летний Василий Дакишвили отправлен в СИЗО до 21 декабря.

Сам задержанный настаивает на своей невиновности.

«Есть куча свидетелей, куча людей, которые знают [как всё было на самом деле], я думаю, всё выяснится. Думают, что я какой-то организатор, но я никакого участия не принимал», — цитирует ТАСС заявление Дакишвили.

Напомним, 22 октября две враждующие семьи фермеров — Бациевы и Дакишвили — устроили перестрелку за контроль над колхозной землёй в селе Чернозубовка. Погибли пять человек, ещё двое получили ранения.