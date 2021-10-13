​​​​​​​В Россию ввезут свыше тысячи тонн урановых отходов из Франции

Французская компания Orano заключила контракт с «Росатомом» на отправку в Россию более тысячи тонн отработанного урана, первые партии с ядерными отходами из Франции уже поступили в Санкт-Петербург в январе и феврале 2021 года, сообщает Greenpeace.

В Orano, специализирующейся на производстве и переработке ядерного топлива с французских АЭС, подтвердили Greenpeace сделку и свою причастность к поставкам. В компании сообщили, что поставляемый регенерированный уран «Росатом» после дополнительной переработки планирует повторно использовать в своих ядерных реакторах на предприятии в Северске (Томск-7). По данным Greenpeace, новые поставки урановых «хвостов» из Франции в Россию запланированы в период с октября по декабрь 2021 года.

«На самом деле, предполагает Greenpeace, большая часть регенерированного урана останется в России на хранении неограниченное время. Таким образом, этот уран можно расценивать не как сырьё для производства нового ядерного топлива, а как ядерные отходы, ввоз которых в Россию запрещён», — отмечают экологии.

Французское отделение Greenpeace провело акцию у штаб-квартиры Orano. Экологи требуют прекратить отправку в Россию ядерных отходов.

Ранее отходы уранового производства отгружала в Россию Германия. По информации немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из города Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в госкорпорацию «Росатом») в Новоуральске было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров) с урановыми «хвостами». Всего же с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов», считают в российском бюро Greenpeace. По подсчётам представителей группы «Экозащита», всего с начала 2020 года в Россию ввезено более 3,5 тысячи тонн.

Завоз «хвостов» на Урал вызвал протесты — в Екатеринбурге по этому поводу проходили пикеты. Кроме того, в ноябре 2019 года экоактивисты провели митинг в немецком городе Гронау у завода по обогащению урана компании Urenco.

Российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения (официально их ввоз был прекращён десять лет назад), однако при этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику.

По подсчётам Greenpeace, на данный момент в России накоплено около 1 млн тонн урановых «хвостов», которые не только радиоактивны, но и токсичны.