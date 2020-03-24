В российских регионах закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса поручила регионам временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты. Также будет запрещено курение кальянов в ресторанах и барах. Текст решения был опубликован на сайте правительства РФ.

Осуществлять контроль за соблюдением этих ограничений будет Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов.

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