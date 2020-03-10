В российских аптеках вырастут цены на лекарства из-за падения рубля

В российской ассоциации аптечных сетей заявили о возможном росте цен на лекарства в связи с падением рубля.

«Лекарственный рынок полностью импортозависим. Более 90% лекарств, производимых в России, зависят от иностранных субстанций. Скачки валют неизбежно отразятся на ценах на лекарства», — сообщила ТАСС исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

Напомним, утром 9 марта цена на нефть марки Brent упала более чем на 30%. Это произошло, поскольку Россия и Саудовская Аравия не пришли к новому соглашению в рамках ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. В связи с этим снизился курс рубля на международном рынке. На открытии торгов Московской биржи 10 марта курс доллара превысил 72 рубля, евро — 82 рубля.