Минфин РФ прокомментировал падение цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов 9 марта в ходе внепланового совещания по экономическим вопросам у председателя правительства РФ Михаила Мишустина прокомментировал падение цен на нефть.

«Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть», — цитирует министра Znak.com.

Утром 9 марта, сразу после открытия торгов, цена на нефть марки Brent упала более чем на 30%. Это произошло, поскольку Россия и Саудовская Аравия не пришли к новому соглашению в рамках ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. В связи с этим курс рубля на международном рынке снизился по отношению к доллару до 75 рублей, а курс евро — до 85,81 рубля. Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) подешевели на 9–26%. Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.