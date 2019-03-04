В России заработала платёжная система Mir Pay

Платёжный сервис Mir Pay заработал для пользователей карты «Мир» в восьми российских банках, со ссылкой на пресс-службу платёжной системы «Мир» пишет РИА Новости.

Новый сервис доступен владельцам смартфонов на базе Android. Mir Pay можно воспользоваться в «Россельхозбанке», РНКБ, банке «Центр-инвест», «СМП Банке», банке «Россия», «Уральском банке реконструкции и развития», «Московском кредитном банке» и «Промсвязьбанке». Ожидается, что во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приёма бесконтактной оплаты.

О разработке сервиса обработки бесконтактных платежей Национальная система платёжных карт (НСПК), оператор российской платёжной системы «Мир», объявила в апреле. В НСПК объясняли, что «на платформе iOS гораздо больше зависимость от Apple», поэтому без вмешательства американской компании проблематично запустить Mir Pay.